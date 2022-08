Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Sportlerheim- Zeugensuche

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 03. August, 20.00 Uhr und gestern, 07.15 Uhr gelangten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter widerrechtlich in ein Sportlerheim in der Straße "Wiesengrund". Der oder die Unbekannten zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäudeinnere. Entwendet wurde unter anderem Bargeld. Das Beutegut hat einen Gesamtwert von ungefähr 1.200 Euro, der entstandene Sachschaden wird mit circa 500 Euro beziffert. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0190604/2022) entgegen. (jd)

