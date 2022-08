LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - In der Zeit zwischen dem 02. August, 20.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen in der Hellwigstraße geparkten LKW. Mit schwarzer Farbe brachten der oder die Unbekannten einen ungefähr 1 Meter x 1,3 Meter großen Schriftzug an und verursachten damit einen Schaden von circa 500 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Eisenach ...

