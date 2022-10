POL-HI: Nordstemmen - Unfallflucht vor Kindergarten

Hildesheim (ots) - Gronau (oss). Eine 74-jährige aus Betheln stellte am 17.10.22 ihren schwarzen Pkw Mini Cooper auf dem Rewe-Parkplatz in Gronau ab. Als sie um 12:30 Uhr wieder zum Auto kam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (05068-93030) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

