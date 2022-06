Polizei Wuppertal

POL-W: W Verkehrssicherheit für Radler - Termine für die Jugendverkehrsschule in den Sommerferien 2022

Wuppertal (ots)

Auch in diesem Jahr bieten Verkehrswacht und Polizei in einer Kooperation Fahrradtrainings für alle Altersgruppen an. Die Profis geben Tipps für den sicheren Umgang mit Fahrrädern und Pedelecs um sicher im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs zu sein. Die Trainings finden auf dem Platz der Jugendverkehrsschule Wuppertal, an der Ehrenhainstraße 110 statt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich zu den folgenden Terminen anmelden: Dienstag, 28.06.2022 Donnerstag, 30.06.2022 Dienstag, 05.07.2022 Donnerstag, 07.07.2022 Dienstag, 12.07.2022 Donnerstag, 14.07.2022 Dienstag, 19.07.2022 Donnerstag, 21.07.2022 Dienstag, 26.07.2022 Donnerstag, 28.07.2022 jeweils in den Zeiten von: 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Teilnahmevoraussetzungen sind ein eigenes Fahrrad, ein passender Fahrradhelm und für die Kinder zusätzlich ein/e Erziehungsberechtigte/r sowie die vollständig ausgefüllte und unterschriebene Haftungsausschlusserklärung. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung per E-Mail unter der folgenden Adresse erforderlich: Verkehrsunfallpraevention.Wuppertal@polizei.nrw.de (sw)

