POL-WAF: Ennigerloh. Nacht endet in Gewahrsam

Warendorf (ots) - Beim Abbiegen ist am Freitag (02.12.2022, 16.02 Uhr) ein Autofahrer mit einem Rettungswagen in Warendorf zusammengestoßen. Der 59-jährige Warendorfer fuhr auf der Reichenbacher Straße Richtung Freckenhorster Straße. Als er nach links in die Breite Straße abbog, stieß er mit einem von hinten kommenden Rettungswagen zusammen, der mit Sonder- und Wegerechten auf der Reichenbacher Straße unterwegs war ...

mehr