POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß mit Rettungswagen

Warendorf (ots) - Schwere Verletzungen durch einen Alleinunfall hat ein 55-jähriger Harsewinkler am Sonntag (04.12.2022, 09.15 Uhr) in Oelde-Lette erlitten. Der Autofahrer fuhr die Beelener Straße aus Beelen kommend Richtung Oelde-Lette. Kurz vor dem Ortseingang kam der Mann nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen. Durch Gegenlenken prallte das Auto gegen eine Sitzbank und blieb stehen. ...

