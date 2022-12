POL-WAF: Oelde-Lette. Schwerverletzter nach Alleinunfall

Warendorf (ots) - Am 04.12.2022 um 14:20 Uhr erhielt die Polizei Warendorf Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Benninghauser Straße (L848) in Wadersloh-Liesborn. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Mann aus Wadersloh die Landstraße in Richtung Benninghausen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Der Wadersloher ...

