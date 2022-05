Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall flüchtig

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 16.05.2022, ereignete sich gegen 15:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Brunckstraße. Eine 41-jährige Autofahrerin fuhr hier auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Oppau, als ein anderes Auto vor ihr in Höhe des BASF Tors 3 von der linken Spur ohne zu blinken auf die rechte Spur wechselte. Die 41-Jährige hupte noch und bremste stark, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem anderen Auto nicht verhindern. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete in Richtung B9. Verletzt wurde niemand, am Fahrzeug der 41-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

