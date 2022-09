POL-PPWP: Berauschte Fahrt verhindert

Kaiserslautern (ots) - In dem Zeitraum Freitag, den 16.09.2022, 22:00 Uhr bis Samstag, den 17.09.2022, 08:00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter ein PKW Toyota Corolla Verso, grau entwendet. Der PKW war zuvor auf einem Privatparkplatz in der Mainzer Straße, Kaiserslautern geparkt gewesen. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Kaiserslautern unter der 0631 369-2620 oder per Mail an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de zu ...

