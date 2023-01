Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach gesuchter 46-Jähriger wird am Grenzübergang Breisach festgenommen

Breisach am Rhein (ots)

Ein mit drei Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei festgenommen worden. Über 4000 Euro war der Mann aus Frankreich der Gerichtskasse schuldig geblieben. Nun sitz er in Haft.

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am frühen Freitagmorgen, 20. Januar 2023, den französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Breisach am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann drei Haftbefehle zu vollstrecken waren. Zudem lag ein Ersuchen einer Staatsanwaltschaft vor, den Aufenthaltsort des Mannes zu ermitteln, dem Geldwäsche vorgeworfen wird. Wegen zwei Straßenverkehrsdelikten und einem Verstoß gegen das Waffengesetz, war der Mann zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 4350 Euro verurteilt worden, die er nicht bezahlt hatte. Da der Gesuchte auch die Ersatzfreiheitsstrafen nicht antrat, waren die Haftbefehle erlassen worden. Auch bei der Bundespolizei konnte der Mann die Summe nicht begleichen. Noch vor Ort erfolgte die Festnahme um den Gesuchten in eine Justizvollzugsanstalt einzuliefern. Dort verbüßt er die mehrmonatigen Ersatzfreiheitsstrafen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell