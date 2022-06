POL-MFR: (709) Unfallflucht in Steinbühl - Zeugenaufruf

Fürth (ots) - In der Fürther Südstadt ereignete sich am Donnerstagvormittag (02.06.2022) ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Wie die Beamten der Verkehrspolizei Fürth im Zuge der Unfallaufnahme feststellen mussten, war die 33-jährige Frau unter Alkoholeinfluss auf ihrem Rad unterwegs. Ein 66-jähriger Autofahrer war gegen 11:15 Uhr mit einem Mini Cooper in der Fichtenstraße in Fahrtrichtung ...

