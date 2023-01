Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer an der französischen Grenze gefasst

Neuenburg am Rhein (ots)

Gleich zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer konnten durch die Bundespolizei in einem Fahrzeug gefasst werden. Ein wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis Verurteilter, muss für einen Monat in Haft. Beim zweiten Gesuchten bezahlte die Mutter die Geldstrafe.

Am Donnerstagnachmittag, den 26. Januar 2023, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die beiden französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Neuenburg am Rhein. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen beide Männer jeweils ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilte ein Gericht einen 36-Jährigen zu einer Geldstrafe in Höhe von 200 Euro. Der 35-Jährige Beifahrer wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ebenfalls zu einer Geldstrafe verurteilt. Da die beiden Gesuchten weder die Strafe zahlten, noch die Ersatzfreiheitsstrafe antraten, wurde durch die deutsche Justiz Haftbefehl erlassen. Da die Mutter die Geldstrafe für ihren 36-jährigen Sohn bezahlen konnte, durfte dieser die Fahrt fortsetzen. Der Beifahrer hatte weniger Glück. Auch gegenüber der Bundespolizei konnte er die Summe nicht begleichen. Nach der Festnahme erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt. Dort muss der Mann eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell