Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal: Wohnungseinbruch durch die Kellertür

Brombachtal (ots)

Durch die Kellertür gelangten Einbrecher am Donnerstagabend (09.02.), zwischen 19 und 23 Uhr, in ein Einfamilienhaus Im Alten Garten in Brombachtal-Kirchbrombach. Dabei wurden Armbanduhren und Bargeld erbeutet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 06062 953-0 an das ermittelnde Kriminalkommissariat 21/22 in Erbach zu wenden.

