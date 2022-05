Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wonsheim - Krankenfahrstuhl kollidiert mit Schulbus

Alzey (ots)

Am gestrigen Nachmittag, 30.05.2022, gegen 16:30 Uhr kam es in Wonsheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem elektronischen Krankenfahrstuhl und einem Schulbus. Der Schulbus befuhr die Siefersheimer Straße in Fahrtrichtung Siefersheim. Der 92-jährige Fahrer eines elektronischen Krankenfahrstuhles kam von der Backhausgasse in Richtung Siefersheimer Straße. An der dortigen Einmündung blieb er zunächst stehen, da der Busfahrer Vorfahrt hatte. Doch plötzlich fuhr der 92-Jährige auf die Siefersheimer Straße, der 54-jährige Busfahrer konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Krankenfahrstuhl wurde, mit dem 92-Jährigen darauf sitzend, mehrere Meter über die Fahrbahn geschoben. Er wurde verletzt in die Uni-Klinik nach Mainz gebracht, dort verstarb der 92-Jährige wenige Stunden später.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell