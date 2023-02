Lautertal (ots) - In der Nacht zum Freitag (10.02.) ereigneten sich in Lautertal drei Einbrüche. Durch eine aufgebrochene Tür verschafften sich Unbekannte Zugang in das Büro einer Firma der Nibelungenstraße in Gadernheim. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher hier auf Geld. In das Visier von Kriminellen geriet in der gleichen Nacht zudem ein Wohnhaus "Am Schiffersacker" in Elmshausen. Dort versuchten die Täter ...

