Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zwei Autoaufbrüche/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

In der Nacht zum Freitag (10.02.) wurden der Polizei gleich zwei aufgebrochene Autos gemeldet. In den beiden Fällen, in der Mittelstraße und der Brignoler Straße, hatten es die Täter offenbar auf zurückgelassene Gegenstände abgesehen. Im ersten Fall erbeuteten sie ein Karten-Lesegerät, bei der zweiten Tat gingen die Kriminellen leer aus. An den Fahrzeugen wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen.

Wer Hinweise zu den Taten und den Tätern geben kann, meldet sich bitte beim Kommissariat 21/ 22 in Rüsselsheim, Telefon: 06142/6960.

