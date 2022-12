LPI-J: Aufhebung Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Jena (ots) - Ungewöhnliche Beute machte Dienstagabend ein Langfinger in der Dorfstraße in Geisenhain. Ein 71-Jähriger meldete der Polizei, jemand habe seine, vor der Tür abgestellten, Sandaletten geklaut. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. Bei dem Beutegut handelt es sich um alte, getragene Schuhe. Besonders wertvolle Beute machte der unbekannte Dieb hier also nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

