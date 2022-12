LPI-J: Schuhe an Nikolaus nicht gefüllt, sondern geklaut

Jena (ots) - Ein Unbekannter entwendete Dienstagnachmittag in Jena den Anorak eines 39-Jährigen samt dessen Fahrzeugschlüsseln. Der Geschädigte hatte die Jacke von außen an seinen Spind gehangen, welcher sich in seiner Arbeitsstätte in der Göschwitzer Straße befindet. Der Dieb nahm das Beutegut an sich und verließ unerkannt das Gebäude. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

