POL-WOB: VW Bus T6 und Audi Q3 entwendet - 65.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots) - Helmstedt, Schöninger Straße 09.08.2022, 15.45 Uhr - 16.50 Uhr Ein hochwertiges schwarzes Pedelec hat ein Unbekannter am Dienstagnachmittag in der Schöninger Straße entwendet und der rechtmäßigen Eigentümerin damit einen Schaden von 3.700 Euro zugefügt. Die Eigentümerin hatte am Dienstagnachmitttag gegen 15.45 Uhr ihr teures E-Bike der Marke Kettler mittels eines Panzerschlosses an einem ...

