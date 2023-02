Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Baumaschinen aus Abstellraum gestohlen /Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Weiterstadt (ots)

Zahlreiche Baumaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro habe noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch (8.2.) und Donnerstag (9.2.) aus dem Abstellraum einer Tiefgarage in der Darmstädter Straße entwendet. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die sich auf Personen, Fahrzeuge oder den Verbleib der Beute beziehen, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden (Rufnummer 06151/9690).

