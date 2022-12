POL-F: 221213 - 1430 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme nach Diebstahl einer Jacke

Frankfurt (ots) - (fue) Am Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 20.00 Uhr, nahm ein 30-jähriger Tatverdächtiger eine Brezel aus dem Korb eines Backwarengeschäftes am Flughafen und versuchte, damit zu flüchten. Eine Verkäuferin verfolgte den Täter jedoch, was diesen dazu veranlasste, mit der Faust nach ihrem Gesicht zu schlagen. Die Verkäuferin konnte dem Schlag ...

