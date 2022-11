Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pedelecfahrer nach Unfall ambulant behandelt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 10.11.2022 ereignete sich gegen 18.35 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehrs Stadtstraße Nord/Lange Wieske in Warendorf, bei dem ein Pedelecfahrer leicht verletzt wurde. Eine 18-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die Lange Wieske und fuhr in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 37-Jährigen, der mit seinem S-Pedelec den Kreisverkehr befuhr. Rettungskräfte brachten den Warendorfer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An der Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell