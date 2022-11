Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Drei Beteiligte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 10.11.2022, 6.40 Uhr an der Einmündung Herrenstein/Kerkpatt in Walstedde wurden ein Autofahrer verletzt und drei Autos beschädigt. Ein 35-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße Kerkpatt und bog nach rechts auf die Straße Herrenstein ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 51-jährigen Waltropers. Dieser befuhr die L 671 in Richtung Ahlen und überholte in Höhe der Unfallstelle einen vor ihm befindlichen Transporter. Bei dem Frontalzusammenstoß schleuderte der Pkw des 51-Jährigen leicht gegen den Transporter, den ein 45-Jähriger aus Hamm fuhr. Rettungskräfte brachten den 35-jährigen Drensteinfurter in ein Krankenhaus. Die beiden stark beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war für die Unfallaufnahme, der Bergung der Pkw und der Reinigung der Straße durch eine Fachfirma bis etwa neun Uhr gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 55.000 Euro.

