POL-WAF: Beckum. Jugendlichen grundlos bedroht

Warendorf (ots)

Grundlos bedrohte ein Unbekannter am Mittwoch, 9.11.2022, 22.10 Uhr einen Jugendlichen im Westpark an der Hammer Straße in Beckum. Der 17-Jährige befand sich auf dem Nachhauseweg und querte dazu das Parkgelände. In Höhe des Spielplatzes sprach ihn der Tatverdächtige an und forderte den Beckumer auf weiterzugehen. Der Unbekannte zog ein Messer und hielt es dem Jugendlichen bedrohlich entgegen. Der 17-Jährige flüchtete daraufhin zu einer nahegelegenen Tankstelle und informierte die Polizei.

Der Tatverdächtige ist etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat einen Bart und eine schlanke Statur. Er hatte eine Mütze auf dem Kopf und war mit einer dicken Jacke bekleidet. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent und führte ein Fahrrad mit sich.

Wer kennt den Tatverdächtigen? Wer hat den Mann um die Tatzeit herum im Westpark beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

