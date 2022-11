Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Bewusstloser reagierte nicht auf Ansprache

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 9.11.2022 meldete ein Westkirchener gegen 21.50 Uhr einen bewusstlosen Mann, der in einem Auto auf der Straße In der Geist in Westkirchen saß und im Leerlauf mit dem Fuß auf dem Gaspedal stand. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den 44-Jährigen, der offensichtlich stark alkoholisiert war und leichte Verletzungen hatte. Polizisten stellten einen frischen Unfallschaden auf der rechten Fahrzeugseite des Pkws fest, der von einem seitlichen Zusammenstoß mit einer Leitplanke stammen dürfte. Bei dem möglichen Unfallort dürfte es sich um die L 793 von Ostenfelde nach Westkirchen handeln. Dort wurden übereinstimmende Unfallspuren gefunden. Nachdem die Rettungskräfte den Oelder vor Ort versorgt hatten, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit zur Blutprobenentnahme. Denn aufgrund eines Zeugenhinweises besteht der Verdacht, dass der 44-Jährige mit dem Auto gefahren sein dürfte. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da er keinen mehr besitzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell