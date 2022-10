POL-EL: Salzbergen - Zeugen nach Einbruch in ein Cafe gesucht

Lingen (ots) - Heute gegen 10.15 Uhr kam es in Lingen in der Straße Am Heidkamp zu einem Einsatz der Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es bei einem Einfamilienhaus zu einem Schornsteinbrand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, kam es letztendlich zu keinem Personen- bzw. Gebäudeschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

