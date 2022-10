POL-EL: Lingen - Schornsteinbrand in Einfamilienhaus

Twist (ots) - Gestern gegen 14.15 Uhr kam es in Twist in der Straße Auf dem Büllt zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines Renault Clio fuhr Auf dem Büllt in Richtung Emlichheimer Straße und beabsichtigte nach links in die Hermann-Eilers-Straße abzubiegen. Dabei übersah er den 23-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher die Straße Auf dem Büllt in entgegenkommender Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, ...

