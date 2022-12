POL-F: 221213 - 1427 Frankfurt-Innenstadt: Weihnachtsmarktbesuch mit Folgen

Frankfurt (ots) - (dr) Polizeibeamte des 6. Reviers haben am Samstagnachmittag (10. Dezember 2022) in einem Mehrfamilienhaus in der Atzelbergstraße Haschisch und gestohlene Tablets sichergestellt. Zuvor brachte eine Zeugin die Beamten auf die richtige Spur, welche einen 16- und einen 20-Jährigen beim Drogenkonsum beobachtete. Gegen 16:05 Uhr bemerkte eine Frau in der ...

mehr