Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221213 - 1429 Frankfurt-Flughafen: Festnahme nach Brezeldiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 12. Dezember 2022, gegen 20.00 Uhr, nahm ein 30-jähriger Tatverdächtiger eine Brezel aus dem Korb eines Backwarengeschäftes am Flughafen und versuchte, damit zu flüchten. Eine Verkäuferin verfolgte den Täter jedoch, was diesen dazu veranlasste, mit der Faust nach ihrem Gesicht zu schlagen. Die Verkäuferin konnte dem Schlag jedoch ausweichen. Zwei Beamte der Bundespolizei wurden auf die Situation aufmerksam und nahmen den Mann fest. Als Beamte der Landespolizei vor Ort erschienen, spuckte der Festgenommene auf den Boden. Anschließend sperrte er sich gegen die Mitnahme im Funkstreifenwagen und bespuckte einen Beamten. Am Revier eingetroffen ließ er sich auf den Boden fallen und musste getragen werden. Bei seiner Durchsuchung fand sich noch eine EC-Karte, die aus einem Diebstahl stammen dürfte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Danach spuckte und urinierte er auf den Zellenboden. Wie sich herausstellte, bestand bereits ein Hausverbot gegen den Beschuldigten für das Terminal 1.

