Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Kind von Pkw erfasst

In der Schmalegger Straße ist am Montag gegen 17 Uhr ein Roller fahrendes Kind beim Überqueren der Fahrbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Der gänzlich dunkel gekleidete 13-Jährige querte die Straße auf Höhe einer Bushaltestelle und hatte das Auto offenbar übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen stürzte der Junge. Dabei hatte er Glückt - nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte er sich lediglich leicht am Bein. Er wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der durch den Unfall am VW der 41 Jahre alten Fahrerin entstanden ist, dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Ravensburg

Graffiti an Schule

Mit lila Farbe wurden am vergangenen Wochenende mehrere Betonsäulen an einem Schulzentrum im Riempp-Weg beschmiert. Der unbekannte Täter verursachte durch die Graffitis einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Aichstetten

Reifen zerschnitten

An einem geparkten Lastwagen wurden zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen mehrere Reifen zerschnitten. Die Zugmaschine war in dieser Zeit im Hardsteig abgestellt. Der Schaden, der durch die Schnitte entstanden ist, dürfte sich für den Eigentümer auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Hinweise auf den Reifenschlitzer nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Wangen

Motorradfahrerin übersieht Kind

Einen die Straße querenden Jungen hat eine 17 Jahre alte Moped-Lenkerin am Montag gegen 16.45 Uhr erfasst. Die Bikerin befuhr die Liebigstraße, als sie den Fußgänger übersah und mit diesem zusammenprallte. Der 12-Jährige hatte Glück und verletzte sich bei der Kollision lediglich leicht. Er wurde im Anschluss an den Unfall in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die 17-Jährige blieb indes unverletzt. An ihrer Maschine entstand durch den Unfall ein Schaden von einigen hundert Euro.

Wangen

Kraftstoff gestohlen

Auf Kraftstoff hatte es ein Dieb abgesehen, der am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der L 320 zwischen Hatzenweiler und Hiltensweiler zugange war. Der Täter schlauchte aus einem Tankfass insgesamt rund 900 Liter Diesel ab. Das Tankfass war mit einem Schloss gesichert, das der Täter brachial aufbrach. Personen, die am vergangenen Wochenende im Baustellenbereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 zu kontaktieren.

Altshausen

Auto auf Parkplatz angefahren - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitag wurde zwischen 11.30 und 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße ein geparktes Auto angefahren. Der unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Ausparken den neben ihm stehenden Seat, an dem er einen Schaden von rund 500 Euro verursachte. Der Polizeiposten Altshausen, der wegen der Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Baienfurt

Unfall fordert zwei Verletzte

Zwei Autofahrer sind am Montagmorgen kurz nach 5.30 Uhr bei einem Unfall auf der B 32 verletzt worden. Eine 38-jährige Lenkerin eines Audi A3, die von Weingarten kommend nach links auf die B 30 in Richtung Ravensburg abbiegen wollte, übersah einen ihr entgegenkommenden 52-Jährigen in einem Audi Q3. Beim Abbiegen stieß sie mit dem SUV zusammen. Sie sowie der 52-Jährige erlitten leichte Verletzungen und wurden im Nachgang in einem Krankenhaus ambulant behandelt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe ebenfalls im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell