POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) - Ein 26 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Mittwochabend (08.02) einen Unbekannten von der Frankfurter Innenstadt zu einer Tankstelle in der Mainzer Straße. Dort angekommen stiegen gegen 19.00 Uhr zwei weitere Männer in das Taxi ein und schlugen gemeinschaftlich auf den 26-Jährigen ein. Die Kriminellen entwendeten dem Taxifahrer anschließend mehrere hundert Euro und zwei Mobiltelefone. Die ...

