POL-DA: Rüsselsheim: Taxifahrer attackiert und bestohlen

Rüsselsheim (ots)

Ein 26 Jahre alter Taxifahrer beförderte am Mittwochabend (08.02) einen Unbekannten von der Frankfurter Innenstadt zu einer Tankstelle in der Mainzer Straße. Dort angekommen stiegen gegen 19.00 Uhr zwei weitere Männer in das Taxi ein und schlugen gemeinschaftlich auf den 26-Jährigen ein. Die Kriminellen entwendeten dem Taxifahrer anschließend mehrere hundert Euro und zwei Mobiltelefone. Die dreiköpfige Gruppe flüchtete anschließend mit einem schwarzen Audi, an dem sich vermutlich GG-Kennzeichen befanden, in Richtung Innenstadt. Der Taxifahrer wurde bei dem Angriff verletzt und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Polizei in Rüsselsheim haben die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bitten um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06142/6960.

