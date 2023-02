Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Riedstadt/Crumstadt (ots)

Am Donnerstag 09.02.23 gegen 18:00 Uhr wurde ein in der Friedrich-Ebert-Straße in Crumstadt geparkter weißer VW Golf durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des geparkten Golf beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Das Verursacher-Fzg entfernte sich in FR Philippshospital, ohne daß sich die lt. ersten Erkenntnissen blondhaarige Fzg-Führerin um den entstandenen Schaden gekümmert hätte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll das flüchtige Fahrzeug oben schwarz und unten weiß gewesen sein.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, und/oder Hinweise auf das verursachende Fzg. bzw. dessen Nutzerin geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Gernsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell