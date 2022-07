Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruchdiebstahl in Rasteder Lagerhalle - Pedelecs entwendet

Oldenburg (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 01.07.2022, sind unbekannte Täter in einer Lagerhalle in der Südender Straße eingebrochen. Hierbei konnte beobachtet werden, wie zwei der Täter gegen 02:00 Uhr in einen weißen Transporter in Richtung Oldenburg /Autobahnkreuz Oldenburg-Nord weggefahren sind, während zunächst noch mindestens zwei weitere Täter am Tatort verblieben waren. Nach ersten Mitteilung der geschädigten Firma wurden einige Pedelecs entwendet. Zur genauen Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise auf das unmittelbare Tatgeschehen, auf den weißen Transporter und/oder vermeintliche Tatvorbereitungshandlungen in den Tagen und Wochen vor der Tat nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter 04403/927-144 entgegen.

