POL-OL: +++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf Autobahnparkplatz +++

Oldenburg (ots) - Im Einmündungsbereich des Wildenlohsdamm in die Edewechter Landstraße kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Pedelecfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann hatte gegen 18 Uhr den linksseitig verlaufenden Radweg der Edewechter Landstraße in Richtung Oldenburg befahren. Ein 22-jähriger Autofahrer, der aus dem Wildenlohsdamm nach rechts in die Edewechter Landstraße ...

