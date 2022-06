POL-OL: +++ Unbekannte Täter entreißen 33-Jährigem das Mobiltelefon +++

Oldenburg (ots) - Erneut haben sich Betrüger als falsche Polizeibeamte ausgegeben und einen fünfstelligen Betrag ergaunert. Am gestrigen Tag erschien eine 73-Jährige aus dem Landkreis Ammerland in der Wache der Polizeidienststelle am Friedhofsweg in Oldenburg. Hier schilderte sie, dass sie bereits am 16. Juni 2022 um 23.30 Uhr einen Anruf eines Mannes erhalten habe, ...

