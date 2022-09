POL-DA: Rüsselsheim: Polizeistreifen nehmen alkoholisierten Tatverdächtigen nach Sachbeschädigung fest

Mühltal (ots) - Insgesamt 250 Liter Diesel haben Kriminelle in der Nacht zum Freitag (16.9.) aus zwei abgestellten Lastwagen abgezapft. Zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 6.45 Uhr am folgenden Morgen gelangten die bislang noch unbekannten Täter auf das Firmengelände in der Straße "An der Flachsröße" in Nieder-Ramstadt. An zwei dort geparkten Fahrzeugen öffneten ...

