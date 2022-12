Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Kißlegg

Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 64-jährige Fahrradfahrerin, die am Mittwochnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Immenrieder Straße in Richtung Immenried unterwegs gewesen ist. Ein Mercedes-Fahrer, der in Richtung Kißlegg entgegenkam, übersah die Zweiradfahrerin beim Linksabbiegen auf ein Tankstellengelände und erfasste sie frontal. In der Folge schlug die 64-Jährige, die keinen Helm trug, auf der Windschutzscheibe auf und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte sie zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Kißlegg hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen, die die Situation beobachtet haben, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Leutkirch im Allgäu

Ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel auf Roller gestoppt

Ohne Führerschein sowie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel war ein 26-Jähriger unterwegs, den Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 0 Uhr mit seinem Roller in Stadtgebiet gestoppt haben. Nachdem ein Drogenvortest bei dem Zweiradfahrer positiv auf Cannabis verlief, musste er die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sollte die Untersuchung der Blutprobe den Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel bestätigen, erwarten ihn neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch ein empfindliches Bußgeld.

Aulendorf

Einbruch in Kiosk

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Kiosk am Bahnhof eingebrochen. Die Täter warfen oder schlugen eine Scheibe mit einem Stein ein und gelangten so in das Gebäude. Über die mögliche Beute ist bislang noch nichts bekannt. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee / Mennisweiler

Verkehrsunfall

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Roßberger Straße (L 314) / Eintürner Straße (K 7933) ereignet hat. Der 59-jährige Fahrerin eines Seat missachtete von Molpertshaus kommend die Vorfahrt einer VW-Lenkerin, die von Mennisweiler in Richtung Roßberg unterwegs gewesen ist. Durch die Kollision im Kreuzungsbereich wurden die beiden 71 und 40 Jahre alten Insassen des VW sowie die 61-jährige Beifahrerin im Seat leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Aulendorf

Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person - Unfallverursacher alkoholisiert

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Allewindenstraße. Der Fahrer eines Rüstfahrzeugs der Feuerwehr, der ohne Sondersignale unterwegs war, übersah beim Linksabbiegen von der Rugetsweiler Straße in die Allewindenstraße einen vorfahrtsberechtigten Audi-Lenker. Trotz einer Vollbremsung konnte der 35-Jährige, der in Richtung Reute unterwegs war, eine Kollision mit dem Einsatzfahrzeug nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenprall verletzte er sich schwer, Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aufgrund seiner Verletzungen aus seinem Fahrzeug bergen. Ein Rettungsdienst brachte ihn und den leicht verletzten Fahrer des Rüstfahrzeugs zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher mit über 1,1 Promille alkoholisiert war. Er musste deshalb im Beisein der Polizei eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Um die beiden Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell