Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Über Rot gefahren - Unfall

Weil sie am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr an der Kreuzung Keplerstraße / Riedleparkstraße offenbar eine rote Ampel übersehen hat und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht hat, muss eine 44-jährige Autofahrerin mit einem Bußgeld rechnen. Die Frau fuhr von der Maybachstraße nach rechts und kollidierte dabei mit einem Lastwagen. An dem Pkw der Frau, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand rund 7.000 Euro Sachschaden, am Lastwagen beläuft sich dieser auf etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Meckenbeuren

Unfall beim Abbiegen

Mehrere Verletzte und Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr auf der K 7723 zwischen Meckenbeuren-Reute und Tettnang ereignet hat. Der 21 Jahre alte Fahrer eines 3er BMW war in Richtung Tettnang unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 5er BMW. Dessen 28 Jahre alter Fahrer wich aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Dennoch kam es zur wuchtigen Kollision, in deren Folge beide Autos abgewiesen wurden und neben der Fahrbahn zum Stehen kamen. Rettungsdienste brachten die beiden Fahrer sowie den 2 Jahre alten Sohn des 28-Jährigen, der sich ebenfalls an Bord befand, zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Beteiligten leicht verletzt. Da eine Atemalkoholmessung beim Unfallverursacher eine leichte Alkoholisierung anzeigte, musste dieser in der Klinik eine Blutprobe abgeben, auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren zu. Die Fahrzeuge, an denen jeweils 10.000 Euro Sachschaden entstand, wurden abgeschleppt.

Tettnang

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der B 467 bei Schäferhof ermittelt die Polizei gegen einen flüchtigen Fahrer und sucht Zeugen. Der Unbekannte war in Richtung Kressbronn unterwegs und setzte trotz Gegenverkehrs zum Überholen eines Lastwagens an. Einentgegenkommender 34 Jahre alter Volvo-Fahrer musste stark abbremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern, und streifte dabei einen Leitpfosten. Der Verkehrsrowdy sowie der Lastwagenfahrer, der offenbar ebenfalls gefährdet wurde und abbremsen musste, fuhren nach dem Ereignis weiter. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Personen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Überlingen

Schockanruf - Frau fällt Betrügern zum Opfer

Einem sogenannten Schockanruf ist am Dienstag eine 57-jährige Frau aus dem Konstanzer Bereich zum Opfer gefallen. Die Betrüger meldeten sich am Vormittag bei der Frau und gaben sich als Polizist und Staatsanwalt aus und teilten mit, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Zur Abwendung einer bevorstehenden Haftstrafe sei die Zahlung einer Kaution fällig. Durch geschickte Gesprächsführung setzten die Anrufer die 57-Jährige so unter Druck, dass sie am Dienstag zwischen etwa 13.30 und 13.45 Uhr im Bereich des Amtsgerichts Überlingen / der Bahnhofstraße Bargeld und Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags an eine angebliche Geldbotin des Amtsgerichts übergab. Erst kurz darauf flog der Betrug auf und sie kontaktierte die Polizei, die nun ermittelt. Die Abholerin wird als etwa 165 cm groß, sehr korpulent und zwischen 25 und 30 Jahre alt beschrieben. Sie hatte etwas über schulterlange schwarze Haare und war im Gesicht sehr stark geschminkt. Bekleidet war die Unbekannte mit einem hellen Jogginganzug und einer Daunenjacke. Die Unbekannte kam zu Fuß aus Richtung Innenstadt und lief mit der übergebenen roten Kunststofftüte in gleiche Richtung wieder davon. Die Kriminalpolizei Villingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die auf die Übergabe aufmerksam wurden oder Hinweise zur Abholerin geben können, sich unter Tel. 07721/601-0 zu melden.

Überlingen

Fahrzeuge zerkratzt

Nachdem ein unbekannter Vandale zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen in der Grabenstraße geparkten VW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat, ermittelt die Polizei Überlingen und bittet um Hinweise. Bereits zwischen vergangenem Freitag und Montag hatten Unbekannte einen in der Franziskanerstraße abgestellten Mercedes-Kleinbus zerkratzt. Der Sachschaden dürfte sich jeweils auf über 1.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei zu wenden.

Markdorf

Blitzer beschädigt - Zeugen gesucht

Die Geschwindigkeitsmessanlage in der Ravensburger Straße war am Donnerstagmorgen gegen 3.30 Uhr offenbar das Ziel eines bislang unbekannten Vandalen. Ein Zeuge war auf einen aus der Gutenbergstraße kommenden Radfahrer aufmerksam geworden und beobachtete, wie dieser das Gerät offenbar mehrmals mit einer Waffe beschoss. Im Anschluss fuhr der Zweiradfahrer über die Marienstraße davon. Den ersten Ermittlungen zufolge ist davon auszugehen, dass der Täter den Blitzer mit einer Softair-Pistole beschädigte. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Der Tatverdächtige wird als 30 bis 35 Jahre alt und etwa 170 bis 175 cm groß beschrieben. Er war mit einem weißen Kapuzenpulli mit Reißverschluss und einer hellen Jogginghose bekleidet. Unterwegs war er mit einem älteren Damenrad. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

