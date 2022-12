Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Überholvorgang auf der B 311B im Bereich Meßkirch. Der Fahrer eines Sattelzugs musste am Dienstag gegen 15.15 Uhr aufgrund eines entgegenkommenden Transporters, der seinerseits einen Lkw überholte, abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Während an dem Sattelzug ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstand, fuhr der Fahrer des weißen Transporters weiter. Die Polizei bittet Zeugen der Situation und Personen, die Angaben zu dem weißen Transporter machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Ostrach / Hohentengen / Herdwangen-Schönach

Betrugsversuche - Mann überweist Geld

Betrüger haben sich am Dienstag wieder bei mehreren Bürgern im Landkreis Sigmaringen gemeldet und versucht, an deren Geld zu gelangen. In einem Fall hat ein 64-Jähriger einen vierstelligen Euro-Betrag überwiesen. Die Unbekannten schrieben den Mann auf WhatsApp an und gaben sich als seine Tochter mit angeblich anderer Handynummer aus. Anschießend baten sie um insgesamt vier Überweisungen an unterschiedliche Konten, die der 64-Jährige auch tätigte. Als die Täter ihn dazu aufforderten, seine Master-Card zu fotografieren wurde der Mann stutzig und verständigte die Polizei. Bei einer 62-Jährigen und einer 71-Jährigen blieben die Betrüger indes erfolglos. Einer der Frauen gegenüber gaben sie sich als Ermittler vom BKA aus, die einer Diebesbande auf der Spur seien und nun das Bargeld der Dame sichern würden, da ihre Adresse auf der angeblichen Einbruchsliste der Diebe stände. Der Anderen spielten sie vor, dass ihre Tochter ein zweijähriges Kind angefahren habe und nun eine fünfstellige Kaution fällig sein würde. Sowohl die 62-Jährige als auch die 71-Jährige bemerkte den Betrugsversuch und beendete das Telefongespräch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell