Berg

Enkeltrickbetrug scheitert - Kurierfahrer übergibt Wertgegenstände der Polizei

Gleich mehrerer helfender Hände ist es zu verdanken, dass eine 95 Jahre alte Dame letzte Woche nicht um ihr Erspartes gebracht worden ist. Die Frau aus der Gemeinde wurde von Betrügern angerufen, die ihr vorgaukelten, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei der ein weiterer Verkehrsteilnehmer ums Lebens gekommen sei. Weiter gaben die Betrüger gegenüber der 95-Jährigen an, dass ihre Tochter nun in Haft müsse und durch Zahlung einer Kaution in sechsstelliger Höhe freikommen könne. Da die Frau den Angaben der Anrufer Glauben schenkte, suchte sie ihren Goldschmuck sowie wertvolle Gold-Münzen zusammen und übergab beides an ihrer Wohnanschrift an einen vermeintlichen Kurier als Kaution für die angeblich inhaftierte Tochter. Bei dem Kurier handelte es sich um einen 42-Jährigen, der nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen zuvor von den Betrügern beauftragt worden war, an der Adresse der Frau etwas abzuholen. Von den Hintergründen der Transportfahrt wusste er offensichtlich nichts. Da ihm die Situation bei der Übergabe aber komisch vorkam, fuhr er, statt die Beute an das mit seinen Hintermännern vereinbarte Transportziel zu bringen, zum Polizeirevier nach Ravensburg. In der Zwischenzeit wurde die 95-Jährige erneut von den Betrügern kontaktiert und aufgefordert eine weitere Zahlung in bar zu leisten, da der überlassene Schmuck die Kautionssumme nicht abdecke. Aufgrund dessen suchte die Frau ihr Bankinstitut auf und wollte dort einen fünfstelligen Bargeldbetrag abheben, um das Geld anschließend erneut einem Kurier als Kautionszahlung für ihre Tochter zu übergeben. Der Wunsch nach einer derart hohen Bargeldabhebung alarmierte die Mitarbeiter der Bank, welche ebenfalls die Polizei verständigten. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Der Frau ist dank ihren Helfern kein Schaden entstanden. Eine Warnung in diesem Zusammenhang: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie am Telefon oder Handy unter einem Vorwand um Geld gebeten werden, insbesondere dann, wenn ihr Gegenüber Sie unter Druck setzt! Nehmen Sie sich die Zeit, die Angaben des Anrufers zu überprüfen und melden Sie sich im Zweifelsfall bei der Polizei. Übergeben Sie niemals Geld an angebliche Boten vom Gericht! Weitere Tipps, wie Sie sich vor Betrügern schützen können, finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Weingarten

Versuchtes Raubdelikt

Wegen versuchter schwerer räuberischer Erpressung ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg, nachdem es am Montagabend ein bislang unbekannter Täter auf die Tageseinnahmen eines Geschäfts abgesehen hat. Der Unbekannte lauerte kurz nach 20 Uhr einem 44-jährigen Angestellten eines Getränkemarkts in der Argonnenstraße auf, als dieser das Geschäft verließ. Der männliche Täter bedrohte den 44-Jährigen und forderte Geld. Dem 44-Jährigen gelang es, den Unbekannten in die Flucht zu schlagen, woraufhin dieser ohne Beute davonrannte. Der Täter wird als männlich, rund 180 cm groß und mit Kapuzenpulli bekleidet beschrieben. Personen, die zwischen 20 und 20.30 Uhr im Bereich des Getränkemarkts eine verdächtige Person beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Baienfurt

Auto zerkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein Unbekannter im Zeitraum von Sonntagabend bis Montag, 17 Uhr, einen Pkw in der Baindter Straße zerkratzt. Der Täter machte sich an der linken Fahrzeugseite zu schaffen und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise.

Bergatreute

Kohlenmonoxidaustritt in Wohnhaus

Fünf Personen haben beim Austritt von Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus in der Sonnenbergstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach Mitternacht löste bei einer Rettungswagenbesatzung, die wegen eines medizinischen Notfalls in das Haus gerufen worden war, der Kohlenmonoxid-Melder aus. Die Wehrleute der alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Bergatreute und Bad Waldsee evakuierten daraufhin die fünf Bewohner des Gebäudes. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der Austritt von der Heizung des Hauses aus, deren Abgase vom Schornstein nicht ordnungsgemäß abgezogen worden waren. Während ein 79-jähriger Bewohner mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, begaben sich die weiteren vier Hausbewohner selbstständig in ärztliche Behandlung.

Wangen

Schmierfink unterwegs

Zwei Geschäfte am Martinstorplatz hat am vergangenen Wochenende ein bislang unbekannter Täter mit Farbe beschmiert. Der Schmierfink brachte mit schwarzer Farbe auf die Schaufenster Buchstabenkombinationen auf, die teilweise beleidigenden Inhalt haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben bislang unbekannte Täter in der Gegenbaurstraße einen grauen Audi an allen Seiten zerkratzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche Auffälliges beobachtet haben, sich unter Tel. 07522 / 984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Bodnegg

Verkehrsunfall auf der B 32 - eine Person verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person hat sich am Montag kurz nach 17 Uhr auf der B 32 bei Bodnegg ereignet. Die 37-jährige Fahrerin eines Kia und der 29-jährige Lenker eines Fords befuhren die Bundesstraße in Richtung Ravensburg. Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit bemerkte der 29-Jährige den Bremsvorgang der 37-Jährigen nicht rechtzeitig und fuhr deren Fahrzeug hinten auf. Dabei wurde die Lenkerin des Kia leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Einbruch in Gaststätte - Täter entwenden Bargeld

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gaststätte in der Memminger Straße eingebrochen und hatten es auf Bargeld abgesehen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Gastraum, brachen dort einen Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Personen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Memminger Straße/Viehmarktplatz gemacht haben, werden geben, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Bad Wurzach

Funkmast bei Arnach mutwillig beschädigt

Wie erst nachträglich angezeigt wurde, hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag gegen 19 Uhr eine Telekommunikationsanlage in einem Waldstück bei Jöchlers mutwillig beschädigt. Mittels eines elektrischen Werkzeugs durchtrennte der Unbekannte die Kabelleitungen und unterbrach so den Signalfluss zur Antenne. Die Folge war ein Ausfall des Mobilfunknetzes. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel. 07541/701-0 Hinweise zu Tat und Täter entgegen.

