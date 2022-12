Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 20.12.2022

Isny/ Landkreis Ravensburg (ots)

Mitarbeiter bereichert sich an Firma - Sechsstelliger Schaden

Im Verdacht, Waren im Wert von mehreren hunderttausend Euro von seinem langjährigen Arbeitgeber unrechtmäßig einbehalten zu haben, steht ein inzwischen 31 Jahre alter Mann. Der Mann arbeitete zwischen 2019 und 2022 für den Ausrüstungshersteller und soll die Firma in dieser Zeit um eine Vielzahl unterschiedlichster und teils hochpreisiger Gegenstände aus deren Sortiment betrogen haben, darunter in der Mehrheit teure Kleidung, Rücksäcke, Taschen und sonstige Accessoires. Die Waren soll er dabei unter Vorspielen falscher Kundenaufträge in seinen eigenen Besitz gebracht haben. Während er einige Gegenstände behielt, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass ein Teil der Beute auch weiterverkauft wurde. Nachdem die Firma Verdacht hegte, dass der Mitarbeiter sie betrog, kontaktierte sie die Polizei. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden die Wohnräume des 31-Jährigen zwischenzeitlich durchsucht und ein Teil der Waren aufgefunden. Gegen den 31-Jährigen wird nun wegen schweren Betrugs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Oberstaatsanwältin Christine Weiss, Tel.: 0751/806-1337

Polizeihauptkommissarin Sarah König, Tel.: 0751/803-1014

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell