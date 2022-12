Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hund von Auto erfasst

Ein Hund musste von einem Tierarzt behandelt werden, nachdem er am Sonntagabend in der Zeppelinstraße von einem Auto angefahren worden ist. Der 58-jährige Hundehalter überquerte mit seinem Tier unachtsam die Fahrbahn und beachtete dabei den Verkehr nicht. Die 62-jährige Fahrerin des Renaults konnte den Zusammenstoß mit dem Hund nicht mehr vermeiden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Friedrichshafen

Brennender Adventskranz

Ein brennender Adventskranz war am Sonntagabend die Ursache für einen Einsatz der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr im Lottenweilerweg in Unterlottenweiler. Die 92-jährige Bewohnerin und ein 37-jähriger Anwohner, der auf den Brand aufmerksam wurde und zur Hilfe kam, wurden den bisherigen Erkenntnissen zufolge durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Seniorin zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Das Feuer konnte für die Einsatzkräfte der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden fällt eher gering aus.

Meckenbeuren

Sportwagenfahrer baut Unfall und flüchtet

Strafrechtliche Konsequenzen drohen einem 50-jährigen Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr alkoholisiert einen Unfall verursacht und danach das Weite gesucht hat. Der Mann war mit seinem Sportwagen auf der K 7725 von Kehlen in Richtung Friedrichshafen unterwegs. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr der Seestraße überfuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Verkehrsinsel und prallte mit einem Straßenschild zusammen. Anstatt sich um den Schaden und das Trümmerfeld zu kümmern, ergriff der 50-Jährige mit seinem Wagen die Flucht. Zeugen meldeten den Vorfall bei der Polizei, die den Unfallflüchtigen kurze Zeit später ausfindig machte. Da eine Atemalkoholmessung eine leichte Alkoholisierung nachwies, musste der 50-Jährige seinen Führerschein und in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. An seinem Wagen entstand bei dem Unfall rund 5.000 Euro Sachschaden, an der Verkehrseinrichtung beläuft sich dieser auf etwa 1.000 Euro.

Überlingen

Mülltonne abgebrannt - Zeugen gesucht

Nachdem am Sonntag gegen 15.15 Uhr am ZOB in Überlingen eine Papiermülltonne in Flammen aufging und von der Feuerwehr gelöscht werden musste, ermittelt die Polizei. Personen, die am Nachmittag im Bereich des Bahnhofs und der Wiestorstraße Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Markdorf

Vorfahrt missachtet - Unfall

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 33 zwischen Markdorf und Leimbach entstanden. Ein 20 Jahre alter Audi-Lenker fuhr von der Straße "Steibensteg" nach links auf die Bundesstraße ein, übersah dabei den aus Markdorfer Richtung nahenden 46 Jahre alten Mercedes-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beide Autos waren jedoch erheblich beschädigt. Um sie kümmerten sich Abschleppdienste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell