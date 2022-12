Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der L 456 an der Einmündung Friedhofstraße. Der 79-jährige Fahrer eines Mercedes übersah beim Abbiegen von der Friedhofstraße auf die L 456 den von rechts kommenden Fahrer eines BMW, der von der Landesstraße aus seinerseits nach links auf die Friedhofstraße abbiegen wollte. In der Folge kollidierten die beiden Pkw im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Sigmaringen

Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Wegen nicht an die Witterungsbedingungen angepasster Geschwindigkeit ist am Samstag gegen 17 Uhr die 53-jährige Fahrerin eines Opel auf der B 313 zwischen Veringendorf und Sigmaringen mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Die Fahrzeuglenkerin verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Pkw und prallte in einen Erdwall. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand. Alle vier Insassen des Opel wurden durch einen Rettungsdienst vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die B 313 für rund eine halbe Stunde vollständig gesperrt werden. Um den Pkw kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell