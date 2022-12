Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Weingarten

Auseinandersetzung endet in der Zelle

Zwischen zwei deutlich alkoholisierten Personen kam es in der Bleicherstraße am Samstagabend gegen 22 Uhr zunächst zu lautstarken Streitigkeiten, welche in einer Körperlichen Auseinandersetzung endeten. Hierbei wurden zwei an der Straße geparkte Fahrzeuge beschädigt. Durch die Auseinandersetzung wurden mehrere Nachbarn auf die Situation aufmerksam und verständigten die Polizei. Einer der Kontrahenten wurde leicht verletzt und musste durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt werden. Währenddessen wurde die Anwohnerschaft von dem anderen Beteiligten fortwährend beleidigt. Auf Grund seiner hohen Aggressivität wurde der 28-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in der Zelle des Polizeirevier Weingarten.

Leutkirch i.A.

Wohnungsdurchsuchung nach Ruhestörung

Am frühen Sonntagmorgen sollte ein 28-Jähriger nach vorangegangener Ruhestörung zur Ruhe ermahnt werden. Hierbei konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Marihuanageruch aus der Wohnung festgestellt werden. Bei der anschließend durchgeführten Durchsuchung konnten Kleinstmengen an Betäubungsmittel sichergestellt werden. Den Wohnungsinhaber erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt.

Wangen i.A.

Zeugenaufruf nach Betrugsversuch

Ein 39-jähriger Passant wurde am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr im Bereich des Busbahnhofs von zwei Personen angesprochen und nach 2.000 Euro gefragt. Sie gaben an, geschäftlich unterwegs zu sein und auf Grund technischer Probleme ihre Hotelrechnung nicht begleichen zu können. Dem Passanten wurde für den nächsten Tag die doppelte Summe in Aussicht gestellt, sollte er helfen. Nachdem die Betrüger einen Streifenwagen auf sie zufahren sahen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Die Personen waren mit einem älteren schwarzen Mercedes mit britischen Kennzeichen unterwegs. Eine der Personen war ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, trug einen schwarzen Mantel, eine schwarze Wintermütze und hatte einen etwas längeren Dreitagebart. Die andere Person war ca. 50-60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Jogginghose, eine blaue Sportjacke und hatte ebenfalls einen etwas längeren Dreitagebart.

Die Polizei in Wangen i.A. bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07522 9840 zu melden.

