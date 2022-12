Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen / Eriskirch

Trunkenheitsfahrten enden mit Führerscheinentzug

Am Samstagmorgen fiel einer Streife des Polizeirevier Friedrichshafen ein Fahrzeug auf der B31 im Bereich Eriskirch auf, welches starke Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 23-jährige Fahrzeuglenker ca. 1,2 Promille hatte. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Am Sonntagmorgen fiel einer Streife des Polizeirevier Friedrichshafen ein Fahrzeug auf der B31 im Bereich Friedrichshafen auf, welches ebenfalls Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeuglenker mit ca. 1,6 Promille unterwegs war. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wird eingezogen.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker das Tor zur Einfahrt eines Hotels in der Möttelinstraße beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei in Friedrichshafen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07541 7010 zu melden.

Überlingen

Zeugenaufruf Diebstahl aus Ladenkasse

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter in die Kasse in einem Supermarkt in der Lippertsreuter Straße. Er nutze hierbei den Zahlvorgang eines Kunden aus, um einige hundert Euro aus der Kasse zu nehmen. Anschließend flüchtete er in Richtung Burgberg. Der Täter trug einen Mund- Nasenschutz, eine Base-Cap und eine Brille. Er war mit einer Jogginghose und einem karierten Hemd bekleidet.

Die Polizei in Überlingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07551 8040 zu melden.

