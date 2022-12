Polizeipräsidium Ravensburg

Überlingen

Kind bei Unfall verletzt

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr kam es auf der L195 Höhe Weierhöfe zu einer Kollision zwischen einem 13-jährigen Pedelec-Fahrer und einem 50-jährigen Fahrer eines VW Tiguan. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wollte der Pedelec-Fahrer von der L195 nach links Richtung Weierhöfe und wurde hierbei von dem von hinten herannahenden VW Tiguan erfasst. Der 13-Jährige wurde über die Motorhaube des Pkw auf die Fahrbahn geschleudert und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine Kinderklinik verbracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der Sachschaden wird insgesamt auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die L195 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt. Der genaue Unfallhergang sowie die Schuldfrage sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Verkehrspolizei Sigmaringen geführt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein in der Wiesenstraße geparkter schwarzer Opel Astra von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 5000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich bereits am Donnerstagnachmittag zwischen 12:00 und 15:00 Uhr im Buchenweg. Hier wurde ein geparkter grau/schwarzer Pkw Mini Clubman beschädigt. Auch hier entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Überlingen bittet Zeugen der beiden Vorfälle, sich unter T. 07551 8040 zu melden.

