Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Verkehrsunfall endet in Gewahrsam

Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau stellten am Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr einen Pkw VW Golf fest, der auf der Umgehung Bad Saulgau (B32) im Straßengraben stand. Bei dem Pkw waren zwei Personen, wovon eine in der Folge flüchtete und auch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnte. Die zweite Person wurde gegenüber den eingesetzten Beamten immer aggressiver und beleidigte und bedrohte diese letztlich. Daraufhin wurde der 40-Jährige in Gewahrsam genommen und verbrachte die nächsten Stunden in einer Zelle beim Polizeirevier Bad Saulgau. Sowohl gegen ihn, als auch gegen die flüchtige Person, die namentlich bekannt ist, wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet und sie werden zur Anzeige gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell