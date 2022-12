Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Zeugenaufruf Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag gegen ca. 15.50 Uhr kam es in der Bittelschießer Straße an der Einmündung zur Mühlbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem roten Seat Leon und einem grauen Renault Clio. Am Seat entstand an der Fahrzeugfront Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 EUR, beim Renault am Heck ca. 50 EUR.

Auf Grund widersprüchlicher Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang, bittet die Polizei Sigmaringen Zeugen, welche den Unfallhergang beobachten konnten, sich unter Tel. 07571 1040 zu melden.

Krauchenwies

Verkehrsunfall aufgrund von Glätte

Am Samstagmorgen gegen ca. 10 Uhr befuhr ein 35-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Jeep samt Anhänger den Gemeindeverbindungsweg "Am Gipfele" in Fahrtrichtung B311. Aufgrund von Glätte gelang es dem Fahrzeuglenker nicht, sein Fahrzeuggespann an der dortigen Einmündung zum Stehen zu bringen und er kollidierte infolgedessen mit einem Subaru, welcher die B311 befuhr. Die 40-jährige Subaru- Fahrerin wurde schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Unfallverursacher und sein Beifahrer blieben unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die B311 war während der Unfallaufnahme für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Sigmaringen - Jungnau

Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich

Am Samstagabend gegen 17 Uhr verlor eine 53-jährige Opel-Fahrerin auf der B 313 zwischen Jungau und Veringendorf auf Grund glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdwall. Hierbei überschlug sich das mit vier Personen besetzte Fahrzeug. Alle Insassen wurden zur Überprüfung in ein Krankenhaus verbracht. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Der dadurch entstandene Flurschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die B313 war während der Unfallaufnahme für ca. 30 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell