Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Feuer auf Grundschulgelände

Auf dem Gelände einer Grundschule im Riempp-Weg wurde am vergangenen Wochenende ein Feuer gelegt. Unbekannte entzündeten einen Haufen Werbeprospekte, die in der Folge durch den Wind unter ein Dach geweht wurden, wo sie für Rußantragungen am Gebäude gesorgten. Ob an der Grundschule ein Schaden entstanden ist, wird aktuell geprüft. Personen, die Hinweise auf den Feuerteufel geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei zu melden.

Ravensburg

Nach Verkehrsunfall davongefahren - Polizei sucht Verursacher

Nach dem Verantwortlichen für einen Verkehrsunfall sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem dieser am Wochenende auf einem Anwohnerparkplatz auf Höhe der Wangener Straße 137 einen geparkten BMW X1 angefahren hat. Der Verantwortliche hinterließ neben dem Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro auch einen Zettel an dem Wagen, auf dem er sich schriftlich für den Unfall entschuldigte und eine Telefonnummer hinterließ. Die Witterung am Wochenende zog die Nachricht so schwer in Mitleidenschaft, dass der Inhalt kaum mehr zu erkennen war. Der Verursacher wird deshalb gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Wangen

Fahrrad gestohlen

Am frühen Samstag hat ein Fahrraddieb ein an der Ecke Karlstraße/Webergasse abgestelltes Damenrad gestohlen. Der Täter knackte das Schloss, mit dem das schwarze Rad des Herstellers Ghost an einem Zigarettenautomaten gesichert war. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Verbleib des Rades geben können, werden gebeten, sich unter Tel.07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Leutkirch

Schlachtabfälle gefunden

Schlachtabfälle wurden am Wochenende in einem Waldstück im Bereich der Albrecht-Dürer-Straße gefunden. Der Umweltsünder entsorgte die tierischen Reste im Wald in Richtung Ottmannshofen. Personen, die Hinweise auf denjenigen geben können, der die Abfälle dort abgeladen hat, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Brand ruft Feuerwehr auf den Plan

Feuer an einem Wohngebäude war am Samstagabend der Grund für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Goethestraße. Gegen 19 Uhr gerieten auf dem Balkon einer Wohnung aus bislang noch nicht geklärter Ursache mehrere Möbelstücke in Brand. Die Flammen verursachten einen Schaden von rund 5.000 Euro, bevor sie durch die Wehrleute gelöscht wurden. Personen wurden nicht verletzt.

Weingarten

Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Bedrohung

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung ermittelt das Polizeirevier Weingarten gegen einen 58-Jährigen. Offensichtlich erbost darüber, dass sein abgeschleppter Pkw bereits am Tag zuvor als Pfand zurückgehalten wurde, fuhr der Mann am Sonntagmorgen mit einem anderen Auto auf das Gelände eines Abschleppdienstes in der Waldseer Straße. Aufgrund seiner wohl überhöhten Geschwindigkeit verursachte er dann einen Unfall, indem er gegen ein geparktes Firmenfahrzeug prallte. Weil der Tatverdächtige beim Aussteigen zudem ein Messer in der Hand hielt, schloss sich ein anwesender Mitarbeiter im Firmengebäude ein und verständigte die Polizei. Der Pkw des 58-Jährigen wurde von der Firma am Vorabend nicht herausgegeben, weil der Mann die offene Rechnung der Abschleppkosten nicht begleichen wollte oder konnte. Bereits im Zuge dessen hatte der Mann den Mitarbeiter verbal bedroht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 58-Jährige aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht.

Aulendorf

Alkoholisierter Autofahrer leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

Einen Autofahrer mit knapp zwei Promille haben Beamte des Polizeireviers Weingarten am Sonntagabend kontrolliert, der im Bereich der Allewindenstraße unterwegs gewesen ist. Der 26-jährige musste die Polizisten nach dem Alkoholvortest zu einer ärztlichen Blutentnahme auf das Polizeirevier Weingarten begleiten. Vor der Blutentnahme beleidigte er die Einsatzkräfte und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Pkw-Lenker muss nun mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell